Минский отдел внутренних дел на транспорте отмечает 100-летие

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник отметил Минский отдел внутренних дел на транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этой структуры напрямую связана с появлением и развитием железных дорог. Так, 100 лет назад на заседании Минского губревкома приняли постановление «Об организации железнодорожной милиции и охраны». Сегодня это сплоченная команда, которая ежедневно обеспечивает безопасность. Кстати, уровень преступности в Беларуси только за 2018 год упал в среднем на 10 %.

Николай Руцкий, начальник Минского отдела внутренних дел на транспорте:

Во-первых, это кусочек истории. 100 лет – такая круглая дата, которую не все районные управления внутренних дел Минска и республики достигли, а вот Минский отдел внутренних дел на железнодорожном транспорте достиг такой даты. Столетие – чувство это не передать, это нужно почувствовать и прослужить в этом подразделении.