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Минский отдел внутренних дел на транспорте отмечает 100-летие

04 апреля 2019 06:44
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Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник отметил Минский отдел внутренних дел на транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский отдел внутренних дел на транспорте отмечает 100-летие-1

История этой структуры напрямую связана с появлением и развитием железных дорог. Так, 100 лет назад на заседании Минского губревкома приняли постановление «Об организации железнодорожной милиции и охраны». Сегодня это сплоченная команда, которая ежедневно обеспечивает безопасность. Кстати, уровень преступности в Беларуси только за 2018 год упал в среднем на 10 %.

Минский отдел внутренних дел на транспорте отмечает 100-летие-4

Николай Руцкий, начальник Минского отдела внутренних дел на транспорте:
Во-первых, это кусочек истории. 100 лет – такая круглая дата, которую не все районные управления внутренних дел Минска и республики достигли, а вот Минский отдел внутренних дел на железнодорожном транспорте достиг такой даты. Столетие – чувство это не передать, это нужно почувствовать и прослужить в этом подразделении.

Минский отдел внутренних дел на транспорте отмечает 100-летие-7

Чествовали стражей порядка во Дворце железнодорожников. В зале собрались те, кто ежедневно плечом к плечу выполняет долг перед родиной, и, конечно, их друзья и родные.

Минский отдел внутренних дел на транспорте отмечает 100-летие-10

# Белорусская железная дорога # общество # Николай Руцкий # Фотофакт

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