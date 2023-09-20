В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны

Новости Беларуси. 26-й по счету республиканский слет юных спасателей-пожарных завершился в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Восемь команд областей, столицы и лицея МЧС соревновались несколько дней. Проявляя лучшие качества, они выполняли поставленные перед ними задачи.

На тренировках все было сложно, но сейчас прекрасно!

Только что закончился смотр-конкурс строя и песни. Мы выступили очень достойно, потому что готовились упорно, топтали асфальт и сделали все на высшем уровне.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Здесь человек может себя всесторонне проявить. И с учетом того, что это такая командная работа, это очень сильно сплочает. Ребята здесь находят новых друзей, новые эмоции, мы отрываем их от компьютеров, от телефонов. Заставляем просто нормально пообщаться со сверстниками.