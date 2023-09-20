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В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны

20 сентября 2023 07:23
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Новости Беларуси. 26-й по счету республиканский слет юных спасателей-пожарных завершился в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны-1

Восемь команд областей, столицы и лицея МЧС соревновались несколько дней. Проявляя лучшие качества, они выполняли поставленные перед ними задачи.

В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны-4

На тренировках все было сложно, но сейчас прекрасно!

В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны-7

Только что закончился смотр-конкурс строя и песни. Мы выступили очень достойно, потому что готовились упорно, топтали асфальт и сделали все на высшем уровне.

В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны-10

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Здесь человек может себя всесторонне проявить. И с учетом того, что это такая командная работа, это очень сильно сплочает. Ребята здесь находят новых друзей, новые эмоции, мы отрываем их от компьютеров, от телефонов. Заставляем просто нормально пообщаться со сверстниками.

В белорусском «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей страны-13

В 2023 году лучшими юными спасателями Беларуси признаны представители Минской области, второе место у минчан, а третье – у лицеистов МЧС. К слову, 11 выпускников прошлогоднего слета в «Зубренке» уже стали курсантами Университета гражданской защиты. Они выбрали путь спасателя – человека, который готов отправиться в огонь и воду, чтобы оказать помощь ближнему.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Саланович # Фотофакт

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