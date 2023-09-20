В Беларуси отмечают День таможенника – поздравление направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День таможенника отмечается сегодня, 20 сентября, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наличие границ с пятью странами всегда способствовало развитию нашей таможенной службы. Сейчас обстоятельства требуют от белорусских таможенников нетривиальных, оперативных решений. На это обратил внимание Александр Лукашенко в поздравлении руководству, личному составу и ветеранам таможенной службы с профессиональным праздником.
Таможенная служба Беларуси сталкивается с серьезными вызовами. Это усиление внешнего экономического давления на отечественных производителей, закрытие пограничных пунктов пропуска, а также постоянные нарушения норм пропуска автотранспорта контрольными службами сопредельных государств.
Проявляя принципиальность, высокий профессионализм и грамотно используя современную технику, специалисты эффективно противодействуют разного рода противоправным проявлениям. Так должно быть и впредь, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко поблагодарил за хорошую работу, патриотизм и преданность Отечеству всех таможенников.