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В Беларуси отмечают День таможенника – поздравление направил Александр Лукашенко

20 сентября 2023 06:24
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Новости Беларуси. День таможенника отмечается сегодня, 20 сентября, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наличие границ с пятью странами всегда способствовало развитию нашей таможенной службы. Сейчас обстоятельства требуют от белорусских таможенников нетривиальных, оперативных решений. На это обратил внимание Александр Лукашенко в поздравлении руководству, личному составу и ветеранам таможенной службы с профессиональным праздником.

В Беларуси отмечают День таможенника – поздравление направил Александр Лукашенко-1

Таможенная служба Беларуси сталкивается с серьезными вызовами. Это усиление внешнего экономического давления на отечественных производителей, закрытие пограничных пунктов пропуска, а также постоянные нарушения норм пропуска автотранспорта контрольными службами сопредельных государств.

Проявляя принципиальность, высокий профессионализм и грамотно используя современную технику, специалисты эффективно противодействуют разного рода противоправным проявлениям. Так должно быть и впредь, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко поблагодарил за хорошую работу, патриотизм и преданность Отечеству всех таможенников.

# Таможня Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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