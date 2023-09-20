Республиканские студенческие дни стартовали в Бресте. Что в программе?
Новости Беларуси. В Бресте стартовали Республиканские студенческие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 120 будущих педагогов из 11-ти вузов страны на три дня прибыли в областной центр.
Здесь их ждут мастер-классы, воркшопы и экскурсии. А начались мероприятия с возложения цветов к Вечному огню. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» дан старт Республиканских студенческих дней.
Павел Костунов, руководитель группы Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Впервые здесь нахожусь, в Брестской крепости. Я мог представлять масштаб. Сейчас я воочию наблюдаю это, сколько много средств, возможностей было потрачено на сохранение вот этого наследия, на сохранение этой памяти.
Юрий Голубев, ректор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Становится уже хорошей традицией, во второй раз мы проводим студенческие дни в Бресте. Мы учимся, совершенствуем программу, мы делаем ее насыщенной, разнообразной мероприятиями.
Диана Михальчук, студентка Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Это, несомненно, очень важный опыт и в общении с людьми. Это новые знакомства, связи, то есть то, что в студенческой жизни является самым важным, на мой взгляд.
Сегодня, 20 сентября, участники парадом пройдут по улице Советской. Затем студентов ожидает праздник творчества – они попробуют себя в роли фотографов и журналистов: издадут газету и фотоальбом.