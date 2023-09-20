Республиканские студенческие дни стартовали в Бресте. Что в программе?

Новости Беларуси. В Бресте стартовали Республиканские студенческие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 120 будущих педагогов из 11-ти вузов страны на три дня прибыли в областной центр.

Здесь их ждут мастер-классы, воркшопы и экскурсии. А начались мероприятия с возложения цветов к Вечному огню. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» дан старт Республиканских студенческих дней.