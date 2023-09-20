Белорусские нефтяники начали сейсморазведку в Гомельской области

Новости Беларуси. Новую перспективную площадь начали исследовать белорусские нефтяники. Она расположена на пересечении Гомельского, Речицкого и Лоевского районов Гомельской области и представляет высокий геологический интерес. Основной этап сейсморазведки уже начался – это буровзрывные работы и регистрация данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории отечественной сейсморазведки участок самый крупный. Его площадь превышает 1 250 квадратных километров. В нынешнем формате, а это 3D-съемка, исследования здесь ранее никогда не проводили. Их предстоит выполнить за два года, чтобы ответить на главные вопросы: в каком объеме и на какой глубине на данной территории залегает черное золото.

Ускорить темпы в разы (а прежде нефтяникам были бы необходимы минимум шесть лет) позволяют новейшее оборудование и высокотехнологичные подходы. 2023 год обещает стать рекордным по объемам сейсморазведочных 3D-работ в Беларуси: всего планируется выполнить более 67 тысяч физических наблюдений, площадь исследований превысит 620 квадратных километров.