Когда включат второй блок БелАЭС? Готовность 98%

Новости Беларуси. Готовность второго блока белорусской атомной электростанции – 98 %. Включение запланировано на второе полугодие 2023-го. Об этом сообщил министр профильного ведомства Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас завершается подготовка к запуску цепной реакции. Далее проведут комплекс исследований, задача которых – подтвердить надежность системы ядерной безопасности реактора. В штатном режиме уже работает первый энергоблок БелАЭС. С момента включения выработанная энергия заместила более 3 миллиардов кубических метров природного газа. Это позволило увеличить число электродомов во всех регионах страны. В ближайшие пять лет планируют построить порядка 2 миллионов квадратных метров такого жилья.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Реализация важнейших проектов в энергосистеме продолжается. И 2022 год не исключение, и 2023 год. Тоже поставлены задачи. Это дальнейшая работа по модернизации электросетевой инфраструктуры, строительство пиково-резервных источников на четырех крупных энергообъектах нашей страны – это Березовско-лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ, Минская ТЭЦ-5, где должны будут построены высоко маневренные генерирующие мощность суммарной установленной мощностью 800 мегаватт. И в этом году планируется завершение и реализация этих проектов.