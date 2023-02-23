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Когда включат второй блок БелАЭС? Готовность 98%

23 февраля 2023 11:33
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Новости Беларуси. Готовность второго блока белорусской атомной электростанции – 98 %. Включение запланировано на второе полугодие 2023-го. Об этом сообщил министр профильного ведомства Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Когда включат второй блок БелАЭС? Готовность 98%-1

Сейчас завершается подготовка к запуску цепной реакции. Далее проведут комплекс исследований, задача которых – подтвердить надежность системы ядерной безопасности реактора. В штатном режиме уже работает первый энергоблок БелАЭС. С момента включения выработанная энергия заместила более 3 миллиардов кубических метров природного газа. Это позволило увеличить число электродомов во всех регионах страны. В ближайшие пять лет планируют построить порядка 2 миллионов квадратных метров такого жилья.  

Когда включат второй блок БелАЭС? Готовность 98%-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
Реализация важнейших проектов в энергосистеме продолжается. И 2022 год не исключение, и 2023 год. Тоже поставлены задачи. Это дальнейшая работа по модернизации электросетевой инфраструктуры, строительство пиково-резервных источников на четырех крупных энергообъектах нашей страны – это Березовско-лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ, Минская ТЭЦ-5, где должны будут построены высоко маневренные генерирующие мощность суммарной установленной мощностью 800 мегаватт. И в этом году планируется завершение и реализация этих проектов.  

Когда включат второй блок БелАЭС? Готовность 98%-7

Также в Беларуси принято постановление о создании организации по обращению с радиоактивными отходами. Предприятие необходимо для формирования в стране системы долговременного хранения и захоронения таких веществ. И речь не только о продуктах жизнедеятельности электростанции. Актуально оно будет для учреждений здравоохранения, промышленности, науки. На первом этапе специалистам предстоит изучить мировой опыт и существующие технологии по обращению с радиоактивными отходами.  

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# Электроснабжение # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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