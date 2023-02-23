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К монументу Победы возложили цветы сотрудники госсекретариата, Министерства обороны и молодёжь

23 февраля 2023 11:07
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Новости Беларуси. День защитников Отечества отмечают 23 февраля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 февраля в нашей стране – одна из самых важных дат, праздник, значение которого сложно переоценить. Слова искренней благодарности звучат в адрес тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сегодня стоит на защите интересов государства.  

К монументу Победы возложили цветы сотрудники госсекретариата, Министерства обороны и молодёжь-1

Не забывают белорусы и о тех, кто отдал жизнь за великую победу. Память погибших защитников родины почтили в столице. Цветы к монументу Победы возложили сотрудники государственного секретариата, представители Министерства обороны и молодежь.  

К монументу Победы возложили цветы сотрудники госсекретариата, Министерства обороны и молодёжь-4

В 2023 году дата 23 февраля особенно знаменательна, ведь в этот день 105-летний юбилей празднуют еще и Вооруженные Силы Беларуси. Как отметил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, День защитников Отечества и Вооруженных Сил – праздник не только для военнослужащих, но и для всего белорусского народа.  

К монументу Победы возложили цветы сотрудники госсекретариата, Министерства обороны и молодёжь-7

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# День защитника Отечества # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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