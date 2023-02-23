«Не было армии – не было бы белорусов». Военные, представители власти и горожане возложили цветы у стен Брестской крепости

Новости Беларуси. Цветы и лампады в память о тех, кто отстоял свободу и независимость Беларуси в годы Великой Отечественной войны, несут 23 февраля к стенам Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цветы и лампады в память о тех, кто отстоял свободу и независимость Беларуси в годы Великой Отечественной войны, несут 23 февраля к стенам Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Защитники Цитадели стояли насмерть, оберегая родной город и свое Отечество. Уже более 80 лет Брестская крепость остается главным символом мужества и стойкости духа для миллионов людей во всем мире. С каждым днем цена мирного неба становится только выше. Военные брестского гарнизона, представители местной вертикали власти и общественных организаций, горожане – 23 февраля объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже ее интересов и безопасности, кто чтит память о прошлом.
Владимир Семочкин, житель Бреста:
Это праздник не только защитников Отечества. Это вообще всего нашего народа. Потому что, если бы не было армии – не было бы нас, белорусов. Мы обязаны тем что у нас сейчас такое прекрасное государство. Ко мне приезжают частенько друзья из разных мест нашего бывшего Советского Союза и, вы знаете, восхищаются нашей Беларусью.
Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
Брест – это западный форпост страны. Сегодня в Бресте дислоцируются, Вооруженные Силы Республики Беларусь есть у нас на Брестчине. Все эти воинские части на протяжении долгого времени показывают отличные результаты, занимают первые места, добиваются высоких результатов не только на наших учениях, тренировках, но и на международных армейских играх, учениях.
22 февраля в Бресте впервые прошел офицерский бал, а сегодня военнослужащие присоединились к автопробегу по случаю 105-летия Вооруженных Сил Беларуси с участием боевой техники. Кроме того, в областном центре в праздничный день наградят тех, кто особо проявил себя на службе.
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