В белорусских санаториях стали дольше отдыхать

Новости Беларуси. 10 дней и больше. Пребывание отдыхающих в белорусских санаториях стало более продолжительным. Такова тенденция этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О показателях статистики рассказали в «Белпрофсоюзкурорте». Востребованными остаются туры выходного дня, но более длительное пребывание позволяет добиться максимальной медицинской эффективности. В основном отпуска продолжаются две недели, на больший срок уходят реже. И санатории это учитывают, готовят медицинскую базу, переходят на 6-дневную рабочую неделю, чтобы оказать необходимый перечень медуслуг по основному профилю заболевания. А это от 6 до 8 процедур, включенных в стоимость путевки.