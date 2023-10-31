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В белорусских санаториях стали дольше отдыхать

31 октября 2023 07:00
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Новости Беларуси. 10 дней и больше. Пребывание отдыхающих в белорусских санаториях стало более продолжительным. Такова тенденция этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских санаториях стали дольше отдыхать-1

О показателях статистики рассказали в «Белпрофсоюзкурорте». Востребованными остаются туры выходного дня, но более длительное пребывание позволяет добиться максимальной медицинской эффективности. В основном отпуска продолжаются две недели, на больший срок уходят реже. И санатории это учитывают, готовят медицинскую базу, переходят на 6-дневную рабочую неделю, чтобы оказать необходимый перечень медуслуг по основному профилю заболевания. А это от 6 до 8 процедур, включенных в стоимость путевки.

В белорусских санаториях стали дольше отдыхать-4

Цель – сохранив медицинскую эффективность, привлечь большее количество отдыхающих в белорусские здравницы, чья годовая заполняемость сейчас превышает 80 %, а в некоторых санаториях достигает и 100 %.

# Санатории # общество # Фотофакт

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