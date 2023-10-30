Турчин о благоустройстве в Минской области: «Наведение порядка – постоянная системная работа»

Новости Беларуси. Ямочный ремонт дорог, озеленение и раздельный сбор мусора. Комплекс вопросов по наведению порядка на земле и благоустройству территорий обсудили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание во время заседания – сельскому, лесному и мелиоративному хозяйствам. Так, в 2023 году в районе от заиления очистили почти 70 километров каналов. Убрали более 400 гектаров зеленого массива. Плюс 150 гектаров обработали от инвазивных растений (борщевика Сосновского и золотарника). Еще одним тематическим блоком стало состояние населенных пунктов, зон отдыха и дорог. В этом сезоне заасфальтировали уже свыше 80 тысяч квадратных метров улиц. Снесли около 30 ветхих и пустующих домов. Кроме этого, в Слуцком районе высадили более двух тысяч деревьев и кустарников.

Наталья Хотенко, председатель Рачковичского сельисполкома: На территории Рачковичского сельсовета расположено 53 пустующих домовладения. За период текущего года из них уже снесено 12 домов. И планируется еще два за бюджетные средства это точно. Планируется еще порядка четырех-пяти домов, которые мы снесем с гражданами с помощью сельхозпредприятия.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Наведение порядка – постоянная системная работа. Потому что сегодня это такой комплексный вопрос. Это и улицы населенных пунктов, и дороги, дворы, территории предприятий, сельхозорганизаций. Огромное количество объектов, на которых нам необходимо наводить порядок. Нельзя говорить, что в городе только ЖКХ должны заниматься всем. Это все от физического лица, человека, который должен сделать или покрасить свой забор, который огораживает его участок. До руководителей предприятий, которые, опять же, перед своим же забором, чтобы сегодня посадили пять деревьев. Поэтому совокупность всех факторов, совместная работа дают результат, на который мы нацелены.

На контроле руководства региона и профильных служб – установка новых спортивных и детских игровых комплексов. А также ремонт артезианских скважин и обновление коммунального автопарка.