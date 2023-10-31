Гималайские ледники тают рекордными темпами. Из-за глобального потепления они могут потерять до двух третей объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты считают, что это приведет к наводнениям, а 240 миллионов человек могут столкнуться с дефицитом воды. На фоне ухудшения ситуации с визитом в Непал прибыл генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерриш намерен обсудить последствия изменения климата с местным населением.