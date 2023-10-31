«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ

Новости Беларуси. В БГУ стартовал музейный интенсив для школьников. В познавательном марафоне смогут поучаствовать представители всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокровища малахитовой шкатулки – это коллекции минералов и горных пород, самоцветов и аметистов. В ближайшие дни детей познакомят с редчайшими находками Ледникового периода и экспонатами, возраст которых до 2 миллиардов лет.

Елизавета Кононович, учащаяся гимназии № 61 Минска:

Мне очень понравилась коллекция аметистов, также меня очень заинтересовал метеорит. Это уникальный железный метеорит. Остались только хорошие впечатления об этом прекрасном музее, хочется возвращаться еще и еще.

Артем Бересневич, учащийся средней школы № 87 Минска:

Я здесь первый раз, здесь очень захватывающе, мне очень нравится. Очень интересные минералы и различные находки.

Валентина Смолякова, заведующая музеем землеведения Белорусского государственного университета:

Ведь каникулы, надо чем-то занять, а тут они приходят, получают информацию. Кроме того, у нас сейчас Неделя географии, им тут читаются лекции, дается информация. Здесь у нас очень много печатной продукции, где четко, конкретно указаны наши специальности, наши направления и так далее, то есть общая информация об университете.