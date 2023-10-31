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«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ

31 октября 2023 06:26
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Новости Беларуси. В БГУ стартовал музейный интенсив для школьников. В познавательном марафоне смогут поучаствовать представители всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ-1

Сокровища малахитовой шкатулки – это коллекции минералов и горных пород, самоцветов и аметистов. В ближайшие дни детей познакомят с редчайшими находками Ледникового периода и экспонатами, возраст которых до 2 миллиардов лет.

«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ-4

Елизавета Кононович, учащаяся гимназии № 61 Минска:
Мне очень понравилась коллекция аметистов, также меня очень заинтересовал метеорит. Это уникальный железный метеорит. Остались только хорошие впечатления об этом прекрасном музее, хочется возвращаться еще и еще.

«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ-7

Артем Бересневич, учащийся средней школы № 87 Минска:
Я здесь первый раз, здесь очень захватывающе, мне очень нравится. Очень интересные минералы и различные находки.

«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ-10

Валентина Смолякова, заведующая музеем землеведения Белорусского государственного университета:
Ведь каникулы, надо чем-то занять, а тут они приходят, получают информацию. Кроме того, у нас сейчас Неделя географии, им тут читаются лекции, дается информация. Здесь у нас очень много печатной продукции, где четко, конкретно указаны наши специальности, наши направления и так далее, то есть общая информация об университете.

«Только хорошие впечатления». Музейный интенсив для школьников стартовал в БГУ-13

Ожидается, что за каникулы музей посетят более полусотни детей. Завершится познавательный марафон экскурсией «В гостях у Хозяйки Медной горы».

# Музеи # общество # Фотофакт

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