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В Белгосфилармонии прошёл ежегодный Рождественский вечер

18 января 2023 08:18
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Новости Беларуси. За преданное служение церкви и воспитание молодежи. Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра. Церемония прошла в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С напутственным словом к присутствующим обратился митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В Белгосфилармонии прошёл ежегодный Рождественский вечер-1

Такие встречи в рождественские праздники стали доброй традицией. Более 20 лет они собирают представителей министерств, преподавателей духовных учебных заведений и молодежь.

В Белгосфилармонии прошёл ежегодный Рождественский вечер-4

Иван Чарота, доктор филологических наук, профессор Белорусского государственного университета:
В прошлом году мы издали Церковнославянский белорусский словарь богословской терминологии, краткий словарь. Это некий итог нашей работы. Но есть и другие результаты. На этот год пришелся.

В Белгосфилармонии прошёл ежегодный Рождественский вечер-7

Святослав Рогальский, председатель МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»:
Это те люди, которые действительно трудятся тихо, спокойно и приносят свой плод в терпении, как говорится в Священном писании. Поэтому мы очень рады, что в эти рождественские дни мы можем этих людей отметить.

В Белгосфилармонии прошёл ежегодный Рождественский вечер-10

Финальным аккордом Рождественского вечера стал праздничный концерт, подготовленный Белорусским союзом музыкальных деятелей.

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# Религия # общество # Святослав Рогальский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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