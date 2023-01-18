В Белгосфилармонии прошёл ежегодный Рождественский вечер

Новости Беларуси. За преданное служение церкви и воспитание молодежи. Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра. Церемония прошла в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С напутственным словом к присутствующим обратился митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Такие встречи в рождественские праздники стали доброй традицией. Более 20 лет они собирают представителей министерств, преподавателей духовных учебных заведений и молодежь.

Иван Чарота, доктор филологических наук, профессор Белорусского государственного университета:

В прошлом году мы издали Церковнославянский белорусский словарь богословской терминологии, краткий словарь. Это некий итог нашей работы. Но есть и другие результаты. На этот год пришелся.

Святослав Рогальский, председатель МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»:

Это те люди, которые действительно трудятся тихо, спокойно и приносят свой плод в терпении, как говорится в Священном писании. Поэтому мы очень рады, что в эти рождественские дни мы можем этих людей отметить.