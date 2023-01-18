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В храмах Беларуси уже 18 января можно будет набрать крещенскую воду

18 января 2023 07:06
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Новости Беларуси. Православный мир на пороге одного из важнейших христианских праздников. Сегодня, 18 января, Крещенский Сочельник, время приготовления ко дню Богоявления, когда, по церковному преданию, Спаситель был крещен в водах Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах Беларуси уже 18 января можно будет набрать крещенскую воду-1

В храмах Беларуси пройдут торжественные богослужения, а вечером по всей стране начнется чин освящения воды. Сочельник – первый постный день после Рождества, когда верующие едят только сочиво. Но гораздо важнее духовный смысл праздника. Ну а самая любимая народная традиция Крещения – купание в проруби.

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# Религия # общество # Фотофакт

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