В храмах Беларуси уже 18 января можно будет набрать крещенскую воду

Новости Беларуси. Православный мир на пороге одного из важнейших христианских праздников. Сегодня, 18 января, Крещенский Сочельник, время приготовления ко дню Богоявления, когда, по церковному преданию, Спаситель был крещен в водах Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах Беларуси пройдут торжественные богослужения, а вечером по всей стране начнется чин освящения воды. Сочельник – первый постный день после Рождества, когда верующие едят только сочиво. Но гораздо важнее духовный смысл праздника. Ну а самая любимая народная традиция Крещения – купание в проруби.