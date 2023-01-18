С молитвой и обращением к Богу. Советы для тех, кто будет купаться на Крещение

Новости Беларуси. В Минской области крещенские купания будут организованы в районе четырех спасательных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это «Вилейская», «Солигорская», «Борисовская» и «Смолевичская». Станции «Нарочь» и «Зубренок» в Мядельском районе организуют купание в выездном режиме.

На всех точках будут работать спасательные посты. За безопасностью проследят около 40 водолазов. Всего в Минской области в крещенских купаниях ожидается участие около 15,5 тысячи человек. Кстати, в пристоличье оборудуют купель с подогревом.

Протоиерей Владимир Шейдак, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца (Логойск):

Мы живем в северных широтах. И, конечно же, помнить о сохранении здоровья. Потому что здоровье является даром Божьим. Ну а тем смельчакам, которые все-таки решат искупаться в мороз, я, конечно, предлагаю это делать с молитвой, с покаянным чувством и с обращением внутренним, с сердечным обращением к Богу о прощении грехов. Выходя из воды, надо сердечно поблагодарить Господа за тот дар, ту святыню, которую он нам дает.