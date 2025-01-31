В Белгосцирке прошёл генеральный прогон новой программы «Планета «Цирк»

Яркое шоу, где сливаются фантазия и реальность. В Белгосцирке представили новую программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для зрителей – захватывающие трюки акробатов в колесе смелости. Свои номера покажут воздушные гимнасты в скрипичном ключе. На манеже можно будет увидеть также выступления вольтижеров, жонглеров, дрессированных медведей и даже гусей. А еще собаки, кошки. В программе, кроме впечатляющей трюковой части и хорошей дрессуры, великолепная клоунская работа.

Наталья Майхровская, актриса-клоунесса Белорусского государственного цирка: У нас клоунский дуэт. Она такая старая, старая как мир. Это полицейский и нарушительница, будем так говорить, спокойствия. Но она не злостная, конечно, нарушительница. Она просто в силу своей вот какой-то неуклюжести попадает в какие-то постоянно нелепые абсолютно ситуации. И он, конечно, прибегает в этот момент и видит, когда уже все произошло. И как мы из них выходим, как мы из них выкручиваемся.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Казалось бы, недавно закончили новогоднюю программу. Это было просто аншлаговое представление. 74 программы прошло. И сегодня уже мы почти на пороге новой программы под названием «Планета «Цирк». Это будет зажигалочка. Это будет адреналин, это будет смех, это будет удовольствие.

В ярком шоу «Планета «Цирк» сольются фантазия и реальность. В очередной раз постараются удивить белорусского зрителя.