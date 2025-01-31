Председатель Могилёвского облисполкома встретился с молодыми специалистами
Аграрный бизнес, семеноводство, дороги, арендное жилье, демографическая ситуация. Широкий круг тем интересует белорусскую работающую молодежь. На все вопросы 31 января отвечал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате «открытого микрофона» прошла в Жиличском историческом комплексе.
В музей из разных районов прибыли порядка 60 молодых людей. Многие воспользовались возможностью лично задать вопрос главе региона. Такое общение – важный инструмент в работе власти. Обратная связь позволяет понять, какие вопросы волнуют молодых специалистов, с какими трудностями они сталкиваются на первых этапах своей карьеры и как можно улучшить условия их работы и жизни.
Анастасия Мякишева, учитель бобруйской Детской школы искусств № 2 имени В.В. Оловникова:
Я подготовила для нашего губернатора такой вопрос, очень волнующий меня саму. Как будет развиваться политика демографическая у нас в области в целом? Потому что я сама как будущая мама и учитель, к которому приходят маленькие детки, это моя нагрузка. Меня это тоже очень сильно волнует.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Я прекрасно понимаю, что то, что они спрашивали, это не только личностное, это те вопросы, которые в их среде зреют, которые они обсуждают. И сегодня была возможность задать, и я отвечал на любой вопрос, который был поставлен. По итогам этой встречи обязательно ведем протокол, обязательно берем в разработку те или иные предложения. Мы над ними работаем. Понимание, что это нужно для молодых специалистов.
В 2024 году в Могилевской области трудоустроились более 3,5 тысячи молодых специалистов. Большинство из них работают в сфере образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Поддержание контакта между вертикалью власти и работающей молодежью позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы. В минувшем году такие встречи помогли решить два десятка вопросов, связанных с жильем. Кроме того, реализовали 30 молодежных инициатив: от организации отдыха и спорта до благоустройства.