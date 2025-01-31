Председатель Могилёвского облисполкома встретился с молодыми специалистами

Аграрный бизнес, семеноводство, дороги, арендное жилье, демографическая ситуация. Широкий круг тем интересует белорусскую работающую молодежь. На все вопросы 31 января отвечал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате «открытого микрофона» прошла в Жиличском историческом комплексе. В музей из разных районов прибыли порядка 60 молодых людей. Многие воспользовались возможностью лично задать вопрос главе региона. Такое общение – важный инструмент в работе власти. Обратная связь позволяет понять, какие вопросы волнуют молодых специалистов, с какими трудностями они сталкиваются на первых этапах своей карьеры и как можно улучшить условия их работы и жизни.

Анастасия Мякишева, учитель бобруйской Детской школы искусств № 2 имени В.В. Оловникова:

Я подготовила для нашего губернатора такой вопрос, очень волнующий меня саму. Как будет развиваться политика демографическая у нас в области в целом? Потому что я сама как будущая мама и учитель, к которому приходят маленькие детки, это моя нагрузка. Меня это тоже очень сильно волнует.