XIV сезон конкурса «100 идей для Беларуси» – как юные белорусы превращают свои идеи в бизнес?

Инновации от молодежи для процветания страны. В Бресте молодые новаторы открыли XIV сезон конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как копить электроэнергию впрок, роботизировать склады и выйти в эфир без отдельной кнопки в телесетке? Лучшие авторские работы отбирались по целому ряду критериев, но главный из них – польза для страны. В Брестской области каждый перспективный проект попадает в единый банк данных, из которого предприятия из различных отраслей могут взять идею и масштабировать ее под свои потребности. Таких примеров в регионе несколько десятков. От идеи к бизнес-модели – репортаж Кристины Протосовицкой.

Почему бы не роботизировать склады, подумал школьник из Столина Сергей Стреха и разработал робот-транспортер, который наделил зрением – с помощью FPV-технологий и точностью манипулятора до 1 миллиметра. Выпускник 4-х смен детского технопарка продумал, как ускорить работу склада и обезопасить сотрудников. Проект можно масштабировать под любого заказчика.

Сергей Стреха, учащийся Столинской государственной гимназии:

Одна из основных функций робота – его можно переписать под себя, чтобы он выполнял нужные для заказчика задачи. Как раз в складских помещениях, в любом помещении, где используется промышленность, так как вместо клешни можно использовать отвертку или другое устройство для сбора. А что если электроэнергию накапливать ночью, а днем при пиковых нагрузках использовать ее как резерв? Школьники из Бреста представили гравитационный генератор электроэнергии.

Александр Агеевец, директор Средней школы № 20 Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева:

Недалеко от электростанции строится монолитное каркасное здание с системой лифтов и грузов. Когда электроэнергии избыток, а это обычно ночное время, когда предприятие не работает, вся электроэнергия идет на подъем этих грузов на самый верх. Днем же, когда предприятия работают в пике, когда для станков требуется все больше и больше – грузы опускаются и генератор вырабатывает электроэнергию. Пока ребята презентуют прототип рампы с грузами и генераторами, но мыслят шире – сделать опытную установку для здания родной школы, чтобы генерировать энергию для подсветки. Дарья Коляда, учащаяся Средней школы № 20 Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева:

Это очень интересно, так как полезно для нашей экологии, для зеленой энергетики Беларуси. Установки недорогие.