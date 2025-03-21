В БелГИСС состоялся День памяти жертв геноцида в преддверии 82-й годовщины Хатынской трагедии

Отстаивание истории – это отстаивание мира: в преддверии 82-й годовщины Хатынской трагедии вспомнить всех тех, кто погиб от рук фашистов – обязанность каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название небольшого села стало символом трагедии нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В роковой мартовский день время там остановилось.

В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации к этой скорбной дате приурочили День памяти жертв геноцида, который прошел в зале с постоянной экспозицией, созданной Институтом стандартизации совместно с музеем Великой Отечественной войны в ноябре 2023 года. 21 марта она пополнилась новыми экспонатами: прокуратура предоставила вещи, которые были обнаружены в результате поисковых работ в урочище Уручье, Логойском, Березинском и Мядельском районах. Это не просто артефакты. Это немые свидетели зверст оккупантов на территории нашей страны.

Антон Лойко, прокурор отдела прокуратуры Минской области:

Каждый из предметов имеет свою историю. В основном это предметы, которые отражают принадлежность к простым гражданам. Это в очередной раз подчеркивает, что главными жертвами, главной целью карателей были мирные жители. Все их действия были направлены на то, чтобы истребить мирное население Беларуси. Почетным гостем мероприятия стал писатель Николай Чергинец. Об ужасах войны он знает не понаслышке. Отец ушел на фронт, мать и шестеро его братьев и сестер были вынуждены искать себе кров и делить на всю семью буханку хлеба. Писатель делится своей памятью не только через написанные книги, но и на таких встречах, как сегодня.