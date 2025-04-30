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Новости по тегу #Антон Лойко

Личные вещи фронтовиков и мирных жителей – в Минске открылась уникальная выставка «Весна Победы»
30 апреля 2025 19:37

Личные вещи фронтовиков и мирных жителей – в Минске открылась уникальная выставка «Весна Победы»

В БелГИСС состоялся День памяти жертв геноцида в преддверии 82-й годовщины Хатынской трагедии
21 марта 2025 17:20

В БелГИСС состоялся День памяти жертв геноцида в преддверии 82-й годовщины Хатынской трагедии

«Олимпия», «Выбирай.by», «100 идей для Беларуси» - БРСМ подвел итоги года
16 февраля 2016 17:34

«Олимпия», «Выбирай.by», «100 идей для Беларуси» - БРСМ подвел итоги года