Новости по тегу #Антон Лойко

Эти находки были сделаны в урочищах Уручье, Логойском и Березинском районах и служат вещественными доказательствами по уголовному делу о геноциде. Каждая из этих вещей несет в себе не только свою историю, но и отражает мужество и стойкость белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
День памяти жертв геноцида прошел в зале с постоянной экспозицией, созданной Институтом стандартизации совместно с музеем Великой Отечественной войны в ноябре 2023 года.
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