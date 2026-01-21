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Школа молодого учёного в БГУИР собрала более 300 исследователей

21 января 2026 07:28
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Стратегические тренды, механизмы финансирования и возможные карьерные траектории в научной сфере. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в эти дни проходит Школа молодого ученого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Школа молодого учёного в БГУИР собрала более 300 исследователей-2

В мероприятии участвуют более 300 магистрантов, аспирантов и начинающих исследователей со всей страны. Обсуждают ключевые вопросы развития науки и технологий. Каждый участник пришел с конкретным запросом, но многих объединяют схожие интересы – в первую очередь это перспективы и условия профессионального роста.

Школа молодого учёного в БГУИР собрала более 300 исследователей-4

Алексей Примаков, преподаватель Могилевского института МВД Беларуси:
Тема очень актуальна всегда с проверкой и написанием диссертационных исследований, требований, предъявляемых работниками ВАК – Высшей аттестационной комиссии – к диссертационным исследованиям. Очень хочется услышать из первых уст эти требования и понимание высшей аттестационной комиссии каких-то определенных вопросов, связанных с написанием и принятием диссертационных исследований и присвоением ученых степеней.

Школа молодого учёного в БГУИР собрала более 300 исследователей-6

Екатерина Колосовская, председатель Совета молодых ученых Полесского государственного университета:
Панельные дискуссии, семинары будут достаточно интересными, потому что темы подобраны таким образом, чтобы молодые ученые, которые обучаются в аспирантуре, еще не являются остепененными, соответственно, могли получить знания, которые могли бы помочь им защитить их диссертационные работы. 

Программа Школы рассчитана на три дня и включает мастер‑классы, тренинги и практические семинары. В роли лекторов и наставников выступают авторитетные эксперты.

# Ученые # Белорусская наука

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