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Совершенно неповторимая атмосфера – в Большом прошёл бал в честь старого Нового года

13 января 2025 20:47
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Совершенно неповторимая атмосфера царит в Большом театре Беларуси. Там проходит настоящий бал на старый Новый год. Этой традиции уже 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И каждый раз в эпоху XIX века с помощью полонеза и вальса возвращаются все больше танцевальных пар. Погрузилась в эпоху прошлых лет и наша съемочная группа.

Эмоции – в материале Эллы Макаревич.

Совершенно неповторимая атмосфера – в Большом прошёл бал в честь старого Нового года-2

Виталий Грищенко, дирижер-постановщик:
Это наиболее популярный и любимый всеми нашими зрителями вальс. Это вальс из «Спящая красавица», вальс из «Маскарада» Хачатуряна, это вальс из джазовой сюиты Шостаковича, это штрауссовский вальс, как без них.

Совершенно неповторимая атмосфера – в Большом прошёл бал в честь старого Нового года-4

В 2025 году хозяйкой бала стала Золушка. Именно такой лейтмотив вечера определила группа постановщиков. Академические подмостки гости театра делят со звездами Большого. Звуки живой музыки в сочетании с чарующими голосами артистов и создают ту самую неповторимую атмосферу. 
 

Подробности в видео.

# Новый год # Бал

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