Совершенно неповторимая атмосфера – в Большом прошёл бал в честь старого Нового года

Совершенно неповторимая атмосфера царит в Большом театре Беларуси. Там проходит настоящий бал на старый Новый год. Этой традиции уже 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И каждый раз в эпоху XIX века с помощью полонеза и вальса возвращаются все больше танцевальных пар. Погрузилась в эпоху прошлых лет и наша съемочная группа. Эмоции – в материале Эллы Макаревич.

Виталий Грищенко, дирижер-постановщик:

Это наиболее популярный и любимый всеми нашими зрителями вальс. Это вальс из «Спящая красавица», вальс из «Маскарада» Хачатуряна, это вальс из джазовой сюиты Шостаковича, это штрауссовский вальс, как без них.