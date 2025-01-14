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«Наш выбор – наше будущее» – в Национальной библиотеке представлена книжно-документальная выставка

14 января 2025 06:35
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«Наш выбор – наше будущее» – в Национальной библиотеке представлена книжно-документальная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена выборам Президента Республики Беларусь.

«Наш выбор – наше будущее» – в Национальной библиотеке представлена книжно-документальная выставка-2

Полсотни экспонатов знакомят с важнейшими аспектами избирательной системы, историей выборов главы государства. Экспозиция включает три блока. Центральный раздел посвящен первому Президенту Беларуси – Александру Лукашенко. Здесь представлены копии архивных документов.

«Наш выбор – наше будущее» – в Национальной библиотеке представлена книжно-документальная выставка-4

Светлана Кожемяко, заведующая сектором организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
Мы стараемся просвещать наших читателей, посетителей качественным знанием, информацией проверенных печатных изданий. Конечно, социально значимые, общественные выставки… Мы рассчитываем на широкий слой населения нашей страны, а также для наших гостей, посетителей. Мы очень хотим, чтобы они получали максимально качественную информацию.

Экспозиция подготовлена совместно с Национальным архивом. Посетить ее можно до 19 января.

# Национальная библиотека Республики Беларусь # Выставка # Светлана Кожемяко

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