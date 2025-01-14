В школах Беларуси пройдёт единый урок памяти о трагедии в деревне Ола

14 января 1944-го – скорбная дата для Беларуси. В небольшой деревушке Ола на территории современного Светлогорского района 81 год назад немецкие каратели сожгли и расстреляли 950 детей, 508 женщин, 100 мужчин и 200 стариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озлобленные военными неудачами, нацисты в своих карательных операциях тогда уничтожали всех. До освобождения сельчане не дожили всего две недели. Благодаря поддержке Александра Лукашенко в 2020 году здесь открыт мемориал. Каждый год митинг-реквием в память о годовщине уничтожения Олы собирает сотни людей. По всей стране в школах 14 декабря пройдет единый урок памяти об этой трагедии. Содержание урока направлено на углубление знаний учащихся о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, формирование понимания ценности человеческой жизни и мира, отрицательного отношения к насилию, осуждение действий, ведущих к гибели людей.