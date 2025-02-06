Прямой эфир

Сергей Хоменко проведёт прямую телефонную линию 8 февраля

06 февраля 2025 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Диалог власти с гражданами: прямая телефонная линия пройдет в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В субботу 8 февраля, на связи заместитель председателя Сергей Хоменко.

Сергей Хоменко проведёт прямую телефонную линию 8 февраля-2

Звонки будут приниматься с 9 утра до 12:00. Обратиться можно с любым вопросом – от торговли и ценообразования до ЖКХ и медицинского обслуживания. Будут приняты во внимание конструктивные предложения, инициативы. Повышение качества жизни, де-бюрократизация госаппарата – такие задачи ставит Президент. В решении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали, существенный вклад вносят парламентарии, которые всегда готовы выслушать, проконсультировать, поддержать и оказать содействие простым людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

# Прием граждан # Совет Республики Национального Собрания Беларуси # Сергей Хоменко

Другие новости рубрики

Все новости
Член Госдумы: Путин задал тренд на обновление элиты, для нас это участники СВО
05 февраля 2025 18:07

Член Госдумы: Путин задал тренд на обновление элиты, для нас это участники СВО

Азарёнок: на Западе бульдозеры крошат обелиски, на них просвечивается чёрная свастика в белом круге
05 февраля 2025 17:53

Азарёнок: на Западе бульдозеры крошат обелиски, на них просвечивается чёрная свастика в белом круге

Канаты натянуты – в Мостах завершают реконструкцию самого длинного подвесного моста Беларуси
05 февраля 2025 17:47

Канаты натянуты – в Мостах завершают реконструкцию самого длинного подвесного моста Беларуси