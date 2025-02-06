Сергей Хоменко проведёт прямую телефонную линию 8 февраля

Диалог власти с гражданами: прямая телефонная линия пройдет в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В субботу 8 февраля, на связи заместитель председателя Сергей Хоменко.

Звонки будут приниматься с 9 утра до 12:00. Обратиться можно с любым вопросом – от торговли и ценообразования до ЖКХ и медицинского обслуживания. Будут приняты во внимание конструктивные предложения, инициативы. Повышение качества жизни, де-бюрократизация госаппарата – такие задачи ставит Президент. В решении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали, существенный вклад вносят парламентарии, которые всегда готовы выслушать, проконсультировать, поддержать и оказать содействие простым людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.