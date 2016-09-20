Новости Беларуси. В Беларуси завершается командно-штабное учение Вооруженных Сил. Накануне на полигоне «Доманово» военные отработали один из важнейших эпизодов маневров – отражение ударов с воздуха. Для этого в новом позиционном районе были развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса». Стражи неба успешно выполнили задачу. Все цели, имитирующие современные средства воздушного нападения, поражены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Расчеты, которые выполняли стрельбу, шесть ракет – шесть прямых попаданий. Оценка, естественно, бригаде отличная. Стрельбы выполнены в радиолокационном режиме, в режиме радиолокации. Это говорит о том, что уровень подготовки военнослужащих достаточно высок.