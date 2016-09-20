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Европейская комиссия 20 сентября посетит строительную площадку БелАЭС

20 сентября 2016 05:34
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Новости Беларуси. Оценить риски и безопасность Белорусской атомной электростанции. Сегодня строительную площадку в Островце планирует посетить делегация Европейской комиссии. Главная цель нынешнего визита – провести стресс-тестирование БелАЭС. Подобные испытания были разработаны после аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» в марте 2011 года.

В этом же году к инициативе присоединилась и наша страна. Как ранее отмечали в Минэнерго, те обязательства, которые на себя приняла Беларусь по добровольному проведению стресс-тестов, мы выполняем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # АЭС в Беларуси

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