Посадить дерево своими руками: в Минске появится 36 новых аллей

Новости Беларуси. 36 новых аллей появится в Минске этой осенью.

По четыре в каждом административном районе города.

Такая зелёная валюта – одна из самых ценных в мегаполисе.

А подключиться к городской акции и посадить своё дерево с 15 октября может каждый желающий.

Подготовлено уже порядка 4000 саженцев лип, клёнов, рябины, китайского тополя и ясеня. Запланированы посадки и в местах, где деревья были повалены июльским ураганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

У нас будет проводиться субботник по посадке деревьев в Центральном районе. Там сдавалась школа, так что выйдут и сами дети на посадку, и учителя, то есть аллея там будет посажена школьная. В Тростенце будет посажена Аллея памяти. Если Московский район брать, то у нас есть два макрорайона: это Малиновка и в районе проспекта Дзержинского. Там тоже будут высаживаться аллеи.