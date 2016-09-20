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Белорусской таможне 20 сентября исполняется 25 лет

20 сентября 2016 05:29
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Новости Беларуси. Они стоят на страже экономических интересов государства. 20 сентября белорусской таможне исполняется 25 лет. За прошедшие годы в системе было немало изменений. Дальнейшая оптимизация законодательства в этой сфере продолжается и сейчас. В частности, активно внедряются новейшие информационные технологии. Весь процесс оформления переводят в виртуальное пространство, чтобы сделать переход через границу более комфортным.

Один из последних примеров – введение электронной очереди на одном из самых загруженных терминалов страны международном пункте пропуска «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Таможня Беларуси

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