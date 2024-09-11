В Беларуси запустят бизнес-туры для немецких предпринимателей – узнали, когда старт

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

У нас есть коллега, представитель Российского союза туриндустрии в Германии. После пандемии и всех этих событий бизнес фактически закончился, туристы перестали ехать. И с прошлого года у них возникло новое направление. Они собирают в Германии бизнесменов и желающих, привозят их в Россию, и примерно за три недели они объезжают и на практике смотрят, как устроились иностранцы, как открыли бизнес, как легализовались по документам.

И теперь благодаря безвизу, как только это в июле произошло, мы тут же по своей линии связались, предложили попробовать эту практику с Беларусью, и сейчас это становится реальностью. Мы ждем уже в октябре такой тур среди немецких бизнесменов, чтобы объяснить им, как у нас можно это все дело провести и, кто захочет, переехать сюда, открыть здесь дела, получить вид на жительство и прочее.