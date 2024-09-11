Я среди вас не чувствую себя иностранцем – блогер из Британии трогательно о Беларуси

Уилл Эггертон, блогер из Великобритании:

Тогда я не был готов уезжать. До сих пор я хочу здесь остаться. Мне реально здесь очень комфортно, очень-очень по кайфу. Я много раз говорил, но повторю снова: мне здесь очень нравится. Чистота этой страны – это очень удивительно. Это замечательно на самом деле, что все так заботятся о природе, потому что так не везде. У нас в крупных городах, Бирмингеме, Манчестере, например, достаточно много мусора, а здесь мусор редко найдешь, и это очень круто.

Вы, наверное, в курсе, но есть очень много стереотипов про страны СНГ, что все разваливается и тут нет перспектив. Я знаю, что это не так, стараюсь проливать свет на это через свой блог, открывать людям глаза, что на самом деле все иначе, не так, как они думают. Что я буду говорить про Беларусь? У меня только хорошие воспоминания отсюда. Я могу говорить только хорошее про Беларусь, потому что вы приняли меня таким, каким я и являюсь. Я среди вас не чувствую себя другим, как иностранец. Такое чувство, что я белорус тут.