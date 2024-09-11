Чернецкий: Государство – это и есть народ. И мы, государственные люди, все должны об этом помнить

Григорий Азарёнок, СТВ:

Ведь то, о чем вчера сказал Президент. Вот люди судят по власти, по тем, что они видят на местах. Это же как с актерами, это же как в игре: увидел неискренность, увидел чванство, увидел, что депутат или представитель местных органов власти, или какого-либо ведомства отнесся по-хамски, отработал номер. Все. Человек сразу переносит вот это все. и на власть в том числе. Это то, о чем сказал президент.

Руслан Чернецкий, заслуженный артист Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VIII созыва:

Абсолютно точно. Ну конечно. Скажем так: мы все, особенно люди государственные, мы все должны... А государство – это и есть народ. Страна, государство - это равно народ. И, собственно говоря, будь я на сцене, будь я в парламенте или работая в округе, я работаю для народа исключительно. В этом я вижу свой предмет.



Григорий Азарёнок:

Я лиру посвятил народу своему.

Быть может, я умру неведомый ему,

Но я ему служил - и сердцем я спокоен.

Это Некрасов нам еще завещал.