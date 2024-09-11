Латвийский блогер рассказал о гонениях на родине и почему решил спрятаться в белорусской «диктатуре»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы к нам и Латвии приехали. Почему вы бросили Евросоюз, страну «Восточного партнерства», больших достижений и переехали на территорию Беларуси?
Соломон Бернштейн, блогер из Латвии:
В Европейском союзе, по сути, во всем мире есть только одна точка зрения, которая правильна с точки зрения государства. Точка зрения в государстве, в котором я жил и родился, не совпадала с моей личной точкой зрения. И как только я ее начал озвучивать, начались гонения по политическим мотивам.
Евгений Пустовой:
И вы спрятались в «диктатуре»?
Соломон Бернштейн:
Абсолютно верно.
Евгений Пустовой:
Когда вы приехали в Беларусь, что вас поразило, что понравилось? И что вы пишите, говорите?
Соломон Бернштейн:
В реальности на головы местного населения в Прибалтике и вообще в Европе спущена огромная агитационная машина. Беларусь представлялась большим хутором между цивилизованной Европой и немытой Россией. А приехав сюда первый раз в 2020 году, у меня был буквально культурный шок, потому что огромные проспекты, чистота в городе.
По миру надо ездить на автобусе – тогда вы заезжаете в большое количество населенных пунктов. И вы можете посмотреть не то, что показывает витрина, а то, что находится немножко в складском помещении. В реальности, приезжая на автовокзал в Берлин, Париж, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, первые, кого вы увидите, – наркомана, алкоголика и бомжа. И огромное количество граффити, мусор на улицах. Государство этим не занимается, ему нет до этого дела, оно занято другими, очевидно, делами, раз на это у него нет времени.
Приехав в Беларусь, я сразу отметил большое количество электротранспорта. Даже Латвия, Литва, Эстония, которые находятся в Европейском союзе и вроде как имеют доступ ко всем европейским фондам, ко всей этой цивилизации, выставляют напоказ, что у них появилось три электрических автобуса, но по полному маршруту, по самому длинному, они их пустить не могут, потому что нет денег на зарядные станции. И он вынужден ездить только в черте города.