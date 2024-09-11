Латвийский блогер рассказал о гонениях на родине и почему решил спрятаться в белорусской «диктатуре»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы к нам и Латвии приехали. Почему вы бросили Евросоюз, страну «Восточного партнерства», больших достижений и переехали на территорию Беларуси?

Соломон Бернштейн, блогер из Латвии:

В Европейском союзе, по сути, во всем мире есть только одна точка зрения, которая правильна с точки зрения государства. Точка зрения в государстве, в котором я жил и родился, не совпадала с моей личной точкой зрения. И как только я ее начал озвучивать, начались гонения по политическим мотивам. Евгений Пустовой:

И вы спрятались в «диктатуре»? Соломон Бернштейн:

Абсолютно верно. Евгений Пустовой:

Когда вы приехали в Беларусь, что вас поразило, что понравилось? И что вы пишите, говорите?