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В Беларуси запретили ловить судака

15 апреля 2024 07:19
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С этого дня, 15 апреля, в Беларуси запрещено ловить судака. В действие вступает сезонный запрет. Он продлится до 30 мая и связан с сохранением популяции рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запретили ловить судака-1

Если судак в это время попадется на удочку, его нужно выпустить обратно. В противном случае рыболову грозит штраф от 400 до 1 200 рублей. Кроме этого, потребуется компенсировать вред природе. Каждый пойманный судак в этом году обойдется в 18 базовых величин, это 720 рублей. Если сумма вреда составит 100 и более базовых, наступает уголовная ответственность.

# Охота и рыболовство # общество

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