«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске

Необычный модный показ прошел в Минске. На подиуме девушки с ограниченными возможностями, но безграничной силой духа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все трудности, они выступили на показе на инвалидных колясках и доказали, что красота не имеет ограничений. Одежда, представленная на показе, создана талантливыми белорусскими дизайнерами. Каждый образ подобран индивидуально под характер и темперамент девушки. Для многих из них это первый опыт в моделинге. Поэтому перед показом волновались. Справиться с переживаниями помогли профессиональные модели Национальной школы красоты.

Марина Шайдо:

Думала и волновалась: как будет, это впервые – прически, макияж и образ. И сегодня на репетиции тоже волновалась. Мы идем с профессиональной моделью в паре. И образы наши схожи, и будет моральная поддержка, все-таки рядом опытный человек.

Ольга Кузнецова, модный эксперт, автор благотворительного показа «Грация души»:

Я посетила выставку Анастасии Жих, она сделала интересную подборку девушек в инвалидных колясках. Меня очень сильно удивила история, что из 15 участниц фотовыставки только две были с врожденными особенностями, а 13 девчонок – это какие-то жизненные обстоятельства. И в этот момент я поняла, что они такие же, как мы. И мне пришла идея сделать общую коллаборацию, где на первое место выходит внутренняя красота, и попробовать подсветить ее через одежду белорусских дизайнеров.