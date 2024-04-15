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«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске

15 апреля 2024 07:05
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Необычный модный показ прошел в Минске. На подиуме девушки с ограниченными возможностями, но безграничной силой духа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске-1

Несмотря на все трудности, они выступили на показе на инвалидных колясках и доказали, что красота не имеет ограничений. Одежда, представленная на показе, создана талантливыми белорусскими дизайнерами. Каждый образ подобран индивидуально под характер и темперамент девушки. Для многих из них это первый опыт в моделинге. Поэтому перед показом волновались. Справиться с переживаниями помогли профессиональные модели Национальной школы красоты.

«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске-4

Марина Шайдо:
Думала и волновалась: как будет, это впервые – прически, макияж и образ. И сегодня на репетиции тоже волновалась. Мы идем с профессиональной моделью в паре. И образы наши схожи, и будет моральная поддержка, все-таки рядом опытный человек.

«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске-7

Ольга Кузнецова, модный эксперт, автор благотворительного показа «Грация души»:
Я посетила выставку Анастасии Жих, она сделала интересную подборку девушек в инвалидных колясках. Меня очень сильно удивила история, что из 15 участниц фотовыставки только две были с врожденными особенностями, а 13 девчонок – это какие-то жизненные обстоятельства. И в этот момент я поняла, что они такие же, как мы. И мне пришла идея сделать общую коллаборацию, где на первое место выходит внутренняя красота, и попробовать подсветить ее через одежду белорусских дизайнеров.

«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске-10

Для гостей показа также подготовили выставку фоторабот, мастер-классы по танцевально-двигательной терапии и рисованию.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество

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