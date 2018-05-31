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«В Беларуси запрещена открытая выкладка табачных изделий. Во всём мире таких стран порядка 14»

31 мая 2018 17:58
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Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

В Арабских Эмиратах за затяжку во всех общественных местах – большие штрафы, и даже порой грозит тюрьма. Ирландия среди европейских стран славится самым большим денежным взысканием за курение – 3 000 евро.

«В Беларуси запрещена открытая выкладка табачных изделий. Во всём мире таких стран порядка 14» -1

Ольга Бартман, заведующий отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
У нас тоже достаточно хороший уровень запретительных мер в отношении курения.

Допустим, у нас запрещена открытая выкладка.

Не так много стран, вообще, во всём мире, порядка, наверное, до 14, где запрещена открытая выкладка табачных изделий. Это, в общем-то, такое существенное достижение.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж

# Курение в Беларуси # общество # Ольга Бартман

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