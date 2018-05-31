«В Беларуси запрещена открытая выкладка табачных изделий. Во всём мире таких стран порядка 14»

В Арабских Эмиратах за затяжку во всех общественных местах – большие штрафы, и даже порой грозит тюрьма. Ирландия среди европейских стран славится самым большим денежным взысканием за курение – 3 000 евро.

Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Ольга Бартман, заведующий отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

У нас тоже достаточно хороший уровень запретительных мер в отношении курения.

Допустим, у нас запрещена открытая выкладка.

Не так много стран, вообще, во всём мире, порядка, наверное, до 14, где запрещена открытая выкладка табачных изделий. Это, в общем-то, такое существенное достижение.