Белоруска курит полвека и подражает королеве Великобритании

Новости Беларуси. О курильщице с полувековым стажем рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью. Как и большинство женщин, Леокадия Мицкевич позволяет себе много слабостей. Одна из которых – красивый гардероб. Мол, даме негоже выглядеть неухоженной, даже в 88. А вот сигарета, на её вкус – вовсе не моветон. Будто дополнение элегантного образа. Стаж её страсти – полвека. И, как это ни странно, курить Леокадия Мартыновна начала для здоровья. Точнее, сначала принимать никотиновые таблетки. С детства она страдала ревматизмом.

Леокадия Мицкевич, курильщик со стажем 50 лет:

Мама завела к врачу, доктор мне сказал таблетки пить всю жизнь. Я после вышла замуж, муж военный был, уехали в Россию. И я пила эти таблетки. Потому что боялась, что буду некрасивая. После приехала, а там уже без рецепта не дают их, этих таблеток. Она сказала нельзя, это нельзя: «Боже мой! Муж курит?» Я говорю: «Да», – «Беломорканал» муж курил. «Одну папироску возьмёте. Только одну и всё, вам не захочется этих таблеток принимать». Ну, я и взяла одну, и по сегодняшний день...

Запах табака в квартире – привычное явление. Ещё из симптомов, выдающих заядлую курильщицу – специфический голос. Ведь курит Мартыновна полторы пачки в день. И рада бы бросить, но слишком зависимость прочно вошла в её привычный образ жизни. Вкус сигарет она разбавляет ещё и кофе. Чашка утреннего эспрессо. В кухонном шкафчике – десяток сортов ароматных зёрен, непременный глоток нового дня долгожительницы. Заядлый кофеман, заваривает любимый напиток и, по привычке, закуривает сигарету. И здесь есть своеобразный аристократический ритуал – именно в левой руке, как её кумир, королева Великобритании. Леокадия Мицкевич:

Она на 4 года старше меня, ей 92. Запомните, женщина никогда в правой руке не курит. Где бы вы ни были за границей, вас посчитают – низ общества.