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На минском предприятии сотрудникам доплачивают за некурение

31 мая 2018 17:52
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Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.

Материальный стимул.

На минском предприятии ввели правило: кто не курит к отпуску получает помощь, почти 500 рублей, кто курит – всего лишь 125. На вопрос, как удаётся контролировать, дымят работники или нет, у директора ответ простой.

На минском предприятии сотрудникам доплачивают за некурение-1

Павел Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:
Конечно, это контролируется самим человеком. Было бы стыдно человеку, наверное, прийти к директору за доплатой и сказать, что не курит, когда каждый год мы видим его с сигаретой.

На минском предприятии сотрудникам доплачивают за некурение-4

Елена Моисеенко, председатель профсоюзной организации ОАО «Минскметропроект»:
Ещё у нас стимулируется здоровый образ жизни физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Человек заключает договор с тренажёрным залом или бассейном, приносит нам договор, квитанции об оплате. Мы оплачиваем в размере 3 базовых величин.

Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж
 

# Курение в Беларуси # общество

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