На минском предприятии сотрудникам доплачивают за некурение

Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж». Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью. Материальный стимул. На минском предприятии ввели правило: кто не курит – к отпуску получает помощь, почти 500 рублей, кто курит – всего лишь 125. На вопрос, как удаётся контролировать, дымят работники или нет, у директора ответ простой.

Павел Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Конечно, это контролируется самим человеком. Было бы стыдно человеку, наверное, прийти к директору за доплатой и сказать, что не курит, когда каждый год мы видим его с сигаретой.