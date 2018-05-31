На минском предприятии сотрудникам доплачивают за некурение

Новости Беларуси. О том, как стимулируют расстаться с вредной привычкой, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Внимание! Видеоматериал содержит сцены употребления табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью.
Материальный стимул.
На минском предприятии ввели правило: кто не курит – к отпуску получает помощь, почти 500 рублей, кто курит – всего лишь 125. На вопрос, как удаётся контролировать, дымят работники или нет, у директора ответ простой.
Павел Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:
Конечно, это контролируется самим человеком. Было бы стыдно человеку, наверное, прийти к директору за доплатой и сказать, что не курит, когда каждый год мы видим его с сигаретой.
Елена Моисеенко, председатель профсоюзной организации ОАО «Минскметропроект»:
Ещё у нас стимулируется здоровый образ жизни физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Человек заключает договор с тренажёрным залом или бассейном, приносит нам договор, квитанции об оплате. Мы оплачиваем в размере 3 базовых величин.
Как в Беларуси борются с курением. Специальный репортаж