Таможенники о контрабанде сигарет: «В 2017 году выявлено 12 крупных партий, в каждой – свыше миллиона штук»

Только их цена там, на «чёрных рынках», в разы выше. Контрабандисты ухищряются перебрасывать товар через пограничные заборы, используют дроны и плоты с GPS.

Максим Кузьмич, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Анализ выявленных правонарушений свидетельствует о том, что, в основном, незаконное перемещение табачной продукции осуществляется мелкими партиями до 10 тысяч штук. В 2017 году таможенными органами выявлено 12 крупных партий сигарет, в каждой из которых перемещалось свыше 1 миллиона штук. Для незаконного вывоза табачной продукции в страны Европейского союза, по-прежнему, наиболее активно используются участки границ с Литвой и Польшей.