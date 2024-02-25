В Беларуси закрылись участки для голосования – начался подсчёт голосов

О ситуации на участках для голосования. Комиссии приступили к следующему этапу. Начинается подсчет голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Напомним, по всей стране было сформировано 5 411 участков, которые, кстати, начали функционировать уже 20 февраля. В этот день стартовало досрочное голосование. Согласно последним данным, многие белорусы воспользовались возможностью заблаговременно определиться со своим выбором. Досрочно проголосовало около 42 % белорусов. Лидер – Гомельская область. Меньше всего досрочно проголосовало минчан. Кстати, досрочное голосование – распространенная мировая практика. Но в каждой стране действуют свои правила и сроки. К примеру, в США этот процесс начинается за 75 дней до выборов. В Канаде и Литве на досрочное выделяют три дня. В Дании при проведении такого голосования используется модель «двух конвертов»: избиратель вкладывает бюллетень в конверт, который, в свою очередь, вкладывается в другой конверт для сохранения тайны голосования. А в Латвии избиратели, проголосовавшие досрочно, в день общего голосования могут изменить свое первоначальное решение. Но мы возвращаемся в Беларусь, где голосование подходит к концу.

Напомним, что сегодня избирательные участки работали с 8 утра до 8 вечера. Наш корреспондент Константин Герцев сейчас находится на 215-м участке Минска и выходит на прямую связь со студией. Константин Герцев, корреспондент:

Это Октябрьский район Минска. Минуты остаются до закрытия. Хочется сразу пригласить председателя участковой избирательной комиссии. Как вы оцените единый день голосования? Это новшество для страны и избирательной системы.

Алеся Судник, председатель участковой избирательной комиссии № 215:

Безусловно, это новшество. Мы с комиссией оцениваем это достаточно хорошо и позитивно. Потому что люди знали, что они приходят именно 25-го числа. Некоторые пришли досрочно. Но вместе с тем знали, кто их кандидаты, за кого они голосуют, какие уровни депутатов. Кто-то за горсовет, кто-то за Палату представителей. Наши избиратели были подготовлены. Традиционно мы в здании Белгипрозема организуем работу участка. И были рады видеть уже вновь тех, кто приходит к нам не первый год. Семьями, молодые люди были очень подготовлены, знали, кто избирается, с какой программой. Ну и приходили с маленькими детками. Это будущие граждане Беларуси. Наши будущие избиратели. И очень хорошо, что их родители приглашают, потому что в 18 лет они придут и проголосуют впервые. Константин Герцев:

Были ли те, кто проголосовал в первый раз? Алеся Судник:

Безусловно, у нас было порядка 30 таких граждан. Мы дарили им Конституцию Республики Беларусь, чтобы знали не только свои права, но и обязанности. И у нас такой был сладкий презент – шоколадка, чтобы они провели в уютной компании теплый вечер.

Константин Герцев:

Закрытие избирательного участка в прямом эфире. Последний избиратель покинул избирательный участок буквально 5-6 минут назад. Это 215-й избирательный участок Октябрьского района столицы. К нему относятся более 2 200 избирателей. Три кандидата баллотируются в Палату представителей. Также трое – в Минский городской Совет депутатов. Председатель избирательной комиссии проверят закрытие дверей. Избирательная комиссия приступает к погашению неиспользованных бюллетеней. За этим процессом следят наблюдатели.