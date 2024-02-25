На 18:00 явка избирателей составляла более 70% – подводим итоги пресс-конференции ЦИК
Явка избирателей на выборы депутатов Палаты представителей и местных Советов составляет 70,29 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это данные по состоянию на 18 часов. Лидерство остается за Могилевской областью. Там бюллетени заполнили уже свыше 75 % белорусов, включенных в избирательные списки. В целом регионы идут нога в ногу. Немного отстает столица. Это последние данные ЦИК, озвученные в ходе специальной пресс-конференции.
В инфоцентре весь день работает съемочная группа СТВ. Подробностями поделилась Анастасия Ярощик-Корниенко.
Ольга Коршун, СТВ:
Знаю, что на связь с инфоцентром выходили областные, районные, городские и участковые комиссии. О чем говорили их представители и какие общие данные озвучили?
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Мы присутствовали на этой пресс-конференции. Журналистов здесь очень много. Оно и не удивительно, ведь именно сюда стекается вся информация о ходе единого для голосования. И здесь озвучивают последние данные. Кстати, именно на 18 часов явка избирателей на выборы составила 70,29 % по стране. Здесь медиа постарались сделать широкий охват.
Проходят прямые включения. Подключаются все области: не только большие города, но и малые населенные пункты. К примеру, в Ченки Гомельской области рассказали, что у них проходит в спокойной, деловой обстановке доброжелательно голосование. А представители Могилевской области рассказали о ситуации одними из последних.
У нас на связи Трилесино, участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7 и ее председатель Кустова Татьяна Владимировна. Добрый вечер!
На нашем участке № 7 голосование организовано в соответствии с законодательством. Участок работает в штатном режиме. У нас пять молодых избирателей, все избиратели молодые, впервые голосующие проголосовали стопроцентно. На 18:00 проголосовали 83 % от общего числа избирателей.
Заявлений о голосовании на дому у нас поступило 59, что составило 6,9 %. В основном это были заявления от жителей, которые живут в отдаленных деревнях. Аккредитованы у нас шесть наблюдателей. Замечания со стороны наблюдателей о ходе голосования на участке не поступало. Все спокойно у нас. Нарушений общественного порядка не наблюдалось. Попыток сфотографировать и вынести заполненный избирательный бюллетень и снять на видео- и фотофиксацию не было.
Мы продолжаем работать в информационном центре ЦИК. Готовы сообщить самую оперативную информацию уже в ближайшее время.