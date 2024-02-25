На 18:00 явка избирателей составляла более 70% – подводим итоги пресс-конференции ЦИК

Явка избирателей на выборы депутатов Палаты представителей и местных Советов составляет 70,29 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это данные по состоянию на 18 часов. Лидерство остается за Могилевской областью. Там бюллетени заполнили уже свыше 75 % белорусов, включенных в избирательные списки. В целом регионы идут нога в ногу. Немного отстает столица. Это последние данные ЦИК, озвученные в ходе специальной пресс-конференции. В инфоцентре весь день работает съемочная группа СТВ. Подробностями поделилась Анастасия Ярощик-Корниенко. Ольга Коршун, СТВ:

Знаю, что на связь с инфоцентром выходили областные, районные, городские и участковые комиссии. О чем говорили их представители и какие общие данные озвучили?

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Мы присутствовали на этой пресс-конференции. Журналистов здесь очень много. Оно и не удивительно, ведь именно сюда стекается вся информация о ходе единого для голосования. И здесь озвучивают последние данные. Кстати, именно на 18 часов явка избирателей на выборы составила 70,29 % по стране. Здесь медиа постарались сделать широкий охват. Проходят прямые включения. Подключаются все области: не только большие города, но и малые населенные пункты. К примеру, в Ченки Гомельской области рассказали, что у них проходит в спокойной, деловой обстановке доброжелательно голосование. А представители Могилевской области рассказали о ситуации одними из последних.

У нас на связи Трилесино, участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7 и ее председатель Кустова Татьяна Владимировна. Добрый вечер!