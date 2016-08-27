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В Беларуси закончились миротворческие учения «Нерушимого братства»

27 августа 2016 18:08
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Новости Беларуси. Цели достигнуты, задачи выполнены. В Беларуси 27 августа завершились учения коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Нерушимое братство» в нашей стране проходило впервые.

Объединенный контингент стран-партнёров по организации продемонстрировал свои возможности в нейтрализации банд-формирований, а также освобождении заложников.

В рамках коллективного соглашения применение силы это – крайняя мера в борьбе с потенциальной угрозой. При этом отрабатывалось взаимодействие не только подразделений военнослужащих, но и совместная ликвидация чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба вооружённых сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Мы получаем уникальную возможность методики подготовки миротворческих подразделений стран ОДКБ. И, на мой взгляд, те вопросы, которые отрабатывались в данном учении, являются актуальными. Ну а как оно, получилось или нет, – наверное, всё-таки оценку даст пресса, которая сегодня присутствовала здесь. Военные специалисты считают, что оно получилось.

# общество # Олег Белоконев # Вооруженные силы Республики Беларусь

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