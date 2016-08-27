Прямой эфир

«Умные» электросчетчики: Павел Саковец – обо всех нюансах замены старых средств учета электроэнергии на новые

27 августа 2016 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Знаете ли вы, что в Минске с этого года началась реализация «Программы модернизации средств учета электроэнергии», то есть счетчиков? Вместо старых установят новые и, можно сказать, умные.

Поскольку они появятся во всех домах, то это, рано или поздно, коснется каждого из нас. Что изменится? Перестанем ли мы снимать показания со счетчиков? Есть ли гарантия, что интеллектуальная система будет считывать их именно от вашей квартиры, а не соседа? Как будет проходить работа по установке этих электронных счетчиков? Да и кто будет платить за это удовольствие? 

Для того, чтобы выяснить это, Олег Степанюк, ведущий программы, отправился в «Энергосбыт» – организацию, которая, собственно, и ведает всеми этими вопросами. На все интересующие вопросы ответил Павел Саковец, заместитель начальника производственно-технического отдела «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».

# общество # Электроснабжение

Другие новости рубрики

Все новости
Мы видели, как делали хинкали, мы смотрели и пробовали: гости о фестивале грузинской кухни
27 августа 2016 14:29

Мы видели, как делали хинкали, мы смотрели и пробовали: гости о фестивале грузинской кухни

Под «Купалинку» или по-европейски: как небанально провести свадьбу в Беларуси
26 августа 2016 19:32

Под «Купалинку» или по-европейски: как небанально провести свадьбу в Беларуси

В минском метро поезда с 27 августа начнут ходить чаще
26 августа 2016 17:49

В минском метро поезда с 27 августа начнут ходить чаще