«Умные» электросчетчики: Павел Саковец – обо всех нюансах замены старых средств учета электроэнергии на новые

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Знаете ли вы, что в Минске с этого года началась реализация «Программы модернизации средств учета электроэнергии», то есть счетчиков? Вместо старых установят новые и, можно сказать, умные.

Поскольку они появятся во всех домах, то это, рано или поздно, коснется каждого из нас. Что изменится? Перестанем ли мы снимать показания со счетчиков? Есть ли гарантия, что интеллектуальная система будет считывать их именно от вашей квартиры, а не соседа? Как будет проходить работа по установке этих электронных счетчиков? Да и кто будет платить за это удовольствие?

Для того, чтобы выяснить это, Олег Степанюк, ведущий программы, отправился в «Энергосбыт» – организацию, которая, собственно, и ведает всеми этими вопросами. На все интересующие вопросы ответил Павел Саковец, заместитель начальника производственно-технического отдела «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».