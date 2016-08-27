Спортзал как примерочная, ремонт и способы сделать уроки интереснее: школы Беларуси готовятся к учебному году

Прощай, Олимпиада, здравствуй, школа! – можно сказать сегодня. О жизни белорусов на пороге нового учебного года – следующий сюжет. Александра Кулакова попыталась со всех сторон взглянуть на это, казалось бы, очень привычное событие в жизни, но всегда очень волнительное.

Папа силен в математике, а еще в финансировании. Айман Абазах сам родом из Сирии, живет в Беларуси больше 20 лет. Здесь его семья: жена, две дочки и сын. Он сам в детстве ходил в строгом костюме в школу. И теперь помогает выбирать новые комплекты для Римы, Даниэля и Яны. Но как это сделать – непростая задачка для родителей.

Семья Абазах:

Для Римы мы не нашли размера. Будем дальше искать.

Это не примерочная. Это спортивный зал, который на время стал таковым. В 16-й минской гимназии родителей частично освободили от хождения по многочисленным магазинам. Здесь выбрали единую униформу для учеников. Корпоративный стиль – как залог дисциплины и отличных оценок.

Марина Рыбаченок, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 16 Минска:

Синие – это девочки старших классов. Форма бардовая для 1-6 классов. Теперь не надо стоять на первом этаже и говорить, что вы сегодня пришли не в школьной форме. Они все пришли в школьной форме.

Пока дети примеряют новые луки, за парты сели учителя. Перепроверка методичек и сверка школьной программы как домашнее задание. Учителя старательно готовятся к образовательному старту и придумывают, как по-новому завлечь детей в учебный процесс.

К 1 сентября готовятся, как к свадьбе или новоселью. Все должны быть новым. Все с чистого листа.

Вот новенькая школа, которая распахнет свои двери буквально через четыре дня. Сейчас здесь хозяйничают строители. Они должны занести мебель. Здесь все из упаковки. Может показаться, что эта школа совсем небольшая. Но представьте: в масштабах маленького провинциального поселка эта настоящий аэродром. Кстати, и располагается эта школа на месте бывшей вертолетной площадки. Строители говорят: если посмотреть на нее сверху, то она напоминает форму чайки. Где, как не возле самого большого озера Беларуси, возле Нарочи, воплотить такую идею и позволить себе такой размах.

500 квадратных метров – это только спортивный зал внутри. Плюс на улице площадки для волейбола, хоккея и других видов спорта. Сюда придут учиться около пяти сотен детей.

Владимир Куцкевич, водитель школьного автобуса Нарочанской средней школы № 2:

Начинается учебный год, приезжаю: «О, дядя Володя приехал. Все! Поедем!»

Дядя Володя и его оранжевый автобус – это старт нового учебного года для нарочанских детей. 200 километров по заповедному краю – вот длина школьного пути, который будет проделывать каждый день Владимир Куцкевич на стареньком, но сверкающем от чистоты МАЗе. 31 августа в 7.00 после летних каникул в его автобусе раздастся первый детский голос.

Владимир Куцкевич, водитель школьного автобуса Нарочанской средней школы № 2:

В первый день они такие крикливые, а потом уже успокаиваются, обкатываются.

Детей ждет и вахтер Александр Леонидович. Только должность в новой школе у него теперь называется работник охраны. Вместо традиционной кнопки звонка у него в хозяйстве появились система пожарной безопасности, видеонаблюдение с полусотней камер, а еще электронный автоматический звонок.

Леонид Бресский, работник охраны Нарочанской средней школы № 2:

По времени в 8 часов утра прозвенит звонок электронный. Точно прозвенит. Даже удивительно: кажется, заходишь в эту комнату, какой-то вахтер или кто, а получается как в космический корабль.

Интерактивные доски, мультимедийные технологии, лингафонные кабинеты. Все это новая жизнь и сказка, – говорят учителя.

Валентина Шпаковская, учитель испанского и английского языков Нарочанской средней школы № 2:

Как когда-то я пришла в первый раз в ту школу, как молодые специалисты сейчас пришли, и такое же чувство, неожиданности какой-то, загадочности.

Екатерина Кундро, учитель английского языка Нарочанской средней школы № 2:

Все очень волнительно, если честно, потому что все новое.

Работа кипит и на кухне. Повара стирают с нового кафеля строительную пыль и хвастаются новым оборудованием. Особая гордость – новая посудомойка и плита.

Меню на новый учебный год составлено. Шеф-повар готова к любым кулинарным экспериментам.

Пока в Нарочанской школе заканчивают последние приготовления, в семье Абазах наводят марафет. Родители сдали экзамен школьного шоппинга. Мама сильна в моде, и она старалась от души, чтобы поход детей в школу стал настоящим праздником.

Семья Абазах:

Слава богу, в Беларуси настало такое время, что практически все родители нашего круга хотят дать хорошее образование детям. За нами Беларусь.