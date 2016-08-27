«Этот проект – высокая идеология»: Лидия Ермошина посетила Республиканский молодежный фестиваль «Олимпия»

Новости Беларуси. «Олимпия» вновь собирает друзей. Республиканский молодежный фестиваль открылся в Воложинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палаточный городок по традиции расположился на берегу живописной реки Ислочь. Сюда съехались 20 молодежных команд со всей страны. Их ждут соревнования по футболу, волейболу, дартсу, перетягиванию каната, различные творческие конкурсы.

Фестиваль проходит в 12-й раз и давно превратился в спортивно-образовательный форум. Традиционно во время слета встречаются с известными людьми, экспертами разных сфер и обсуждают актуальные вопросы современности.

Накануне в рамках форума состоялся «Открытый диалог», посвященный молодежной политике. Участие в дискуссии приняли около 400 человек.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это не просто интерес, не просто дань моде в рамках того, что сегодня объявлена одним из приоритетов пятилетки именно молодежная политика. Но это ставка на то, чтобы получить результат. Получить результат в выстраивании коммуникации, обратных связей, получении информации, позволяющей двигать целые отрасли.

Участница фестиваля:

Молодежь выбирает новые знакомства, стабильность, ясное небо над головой и вот эту дружелюбную атмосферу, которая царит на прекрасном слете для молодежи.

Активно обсуждали участники и грядущие парламентские выборы в Беларуси. Молодежь интересовалась ходом избирательной кампании и политической активностью своих сверстников.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Главное – не политическая активность как таковая. Это участие, прежде всего, в таких важных общественных, государственных мероприятиях, которыми являются выборы. Это одно из них. Поэтому я думаю, что подобные лагеря – это и есть, знаете, вот есть высокая мода, а этот проект – это высокая идеология.

«Олимпию» уже называют фабрикой мысли. На этой площадке молодые люди могут проявить творческие и интеллектуальные способности, что сейчас особенно актуально. Ведь активная молодежь – стратегический ресурс развития страны. Такой приоритет был обозначен и на пятом всебелорусском народном собрании.

Участники фестиваля:

Молодые белорусы – это думающие люди с активной гражданской позицией. Мы обмениваемся друг с другом идеями, мы знакомимся. Проводятся в этом году инновационные, образовательные площадки. Это всё очень здорово.

Наша Беларусь – страна мирная. И мы не только сохраняем мир внутри нашей страны, мы ещё являемся такой миротворческой площадкой. Мир, и мы его выбираем.