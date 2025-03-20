В Беларуси создали научный центр искусственного интеллекта

Искусственный интеллект – уже реальность, в которой Беларусь намерена занять достойное место. В стране открыт новый центр – лаборатория идей и инноваций, где технологии не просто изучают, а целенаправленно внедряют в реальную экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр создан на базе Национальной академии наук. От идеи до начала работы прошло всего несколько месяцев. Задачи амбициозные – от роботизации сельского хозяйства до интеллектуальных медицинских систем. Беларусь подходит к этому процессу не с нуля. В стране уже есть серьезный опыт в области робототехники. С партнерами из КНР планируется развивать технологии точного земледелия, автоматизированные системы управления и цифровую картографию. Глобальная задача – следуя мировым трендам, найти конкурентоспособные решения.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Можно сказать, долго было движение к этому центру. Но создавался он достаточно быстро. Было принято решение, что пора создавать собственный научно-исследовательский центр в области искусственного интеллекта. Как поручал глава государства, надо прекрасно понимать, что не надо стесняться приносить иностранные технологии в жизнедеятельность нашей экономики.

Лаборатория идей и инноваций – новый шаг в развитии IT-отрасли страны. Сейчас основная цель – адаптировать разработки к практическому применению, особенно в экономике и промышленности. Такую задачу ставит Президент.