ГАИ усилит профилактику ДТП с участием детей накануне и в дни весенних каникул

Накануне и в дни весенних каникул Госавтоинспекция усилит профилактику ДТП с участием детей. Так, в Минске 20 марта начинается информационно-профилактическая кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы интерактивные мероприятия в школьных лагерях и жилых дворах: игры, конкурсы и обучающие беседы. Наверняка внимание привлечет акция на Комаровском рынке. 25 марта там разместят тематическую экспозицию с атрибутикой ГАИ, проведут мастер-классы и покажут спецтехнику.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках акции будет проводиться ряд мероприятий, направленных на информирование родителей об их роли в предотвращении детского дорожно-транспортного травматизма, а также на информирование детей об основных требованиях Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, движения в жилых и пешеходных зонах, остановки и стоянки транспортных средств, а также правил перевозки детей.

После завершения каникул, перед началом учебных занятий инспекторы ГАИ и активисты БРСМ будут нести дежурство на аварийно-опасных участках возле школ и детских садов.