Надо доводить до ума Брест и Могилёв – Лукашенко поставил задачу улучшить состояние областных городов

Дороги, транспорт, сектор АПК, туризм и не только – регионы Беларуси продолжат комплексно развивать, чтобы условия жизни граждан в областях не отличались от столицы. Такую задачу ставил Президент, а соответствующие подходы отражены в национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – создать привлекательные для жизни и работы населенные пункты, а также повысить стандарты жизни населения. Все это положительно скажется на экономике. Так, при выполнении всех целей устойчивого развития к 2040 году можно ожидать рост валового внутреннего продукта, инвестиций и экспорта в два раза, доли технологичных производств – до 50 %. Тему развития регионов 27 марта поднял и Президент, согласовывая кадры в местные органы власти. Александр Лукашенко отметил, что некоторые области отстают. Речь, например, о Могилевской.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо развивать Могилев. Да, он перспективный, растущий, многое сделано за последнее время. Но Могилев отстает от других городов, практически от всех. Может быть, так на так с Брестом. Поэтому нам надо доводить до ума и Брест, и Могилев, особенно Могилев. Изюминка всегда есть. Вы Подниколье привели в порядок. Побережье Днепра – это жемчужина, надо развивать и по ту сторону его. Есть куда людям выйти и отдохнуть, особенно, когда такая река. Мы будем всячески содействовать этому. Хотелось бы, чтобы Могилев был как Гомель. Красавец Гомель. Там тоже река. Гродно – это вообще особый город. Я всегда гродненцам завидовал. Я очень люблю областные города, но Могилев надо подтягивать – район Дубровенки и Днепра. Есть места, за которые можно хорошо зацепиться и уже зацепились, и в дальнейшем развивать Могилев.

Город над Днепром переживает строительный бум. Не только жилых зданий, но и специализированных. Энергодрайвером, например, стала электроподстанция закрытого типа. Автоматизация и дистанционное управление снижают затраты на эксплуатацию, а «умная» техника обеспечивает постоянный контроль в режиме онлайн. Активно продолжаются и дорожные работы.