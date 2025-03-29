Надо доводить до ума Брест и Могилёв – Лукашенко поставил задачу улучшить состояние областных городов
Дороги, транспорт, сектор АПК, туризм и не только – регионы Беларуси продолжат комплексно развивать, чтобы условия жизни граждан в областях не отличались от столицы. Такую задачу ставил Президент, а соответствующие подходы отражены в национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель – создать привлекательные для жизни и работы населенные пункты, а также повысить стандарты жизни населения. Все это положительно скажется на экономике. Так, при выполнении всех целей устойчивого развития к 2040 году можно ожидать рост валового внутреннего продукта, инвестиций и экспорта в два раза, доли технологичных производств – до 50 %. Тему развития регионов 27 марта поднял и Президент, согласовывая кадры в местные органы власти. Александр Лукашенко отметил, что некоторые области отстают. Речь, например, о Могилевской.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо развивать Могилев. Да, он перспективный, растущий, многое сделано за последнее время. Но Могилев отстает от других городов, практически от всех. Может быть, так на так с Брестом. Поэтому нам надо доводить до ума и Брест, и Могилев, особенно Могилев. Изюминка всегда есть. Вы Подниколье привели в порядок. Побережье Днепра – это жемчужина, надо развивать и по ту сторону его. Есть куда людям выйти и отдохнуть, особенно, когда такая река. Мы будем всячески содействовать этому. Хотелось бы, чтобы Могилев был как Гомель. Красавец Гомель. Там тоже река. Гродно – это вообще особый город. Я всегда гродненцам завидовал. Я очень люблю областные города, но Могилев надо подтягивать – район Дубровенки и Днепра. Есть места, за которые можно хорошо зацепиться и уже зацепились, и в дальнейшем развивать Могилев.
Город над Днепром переживает строительный бум. Не только жилых зданий, но и специализированных. Энергодрайвером, например, стала электроподстанция закрытого типа. Автоматизация и дистанционное управление снижают затраты на эксплуатацию, а «умная» техника обеспечивает постоянный контроль в режиме онлайн. Активно продолжаются и дорожные работы.
Андрей Сухарев, заместитель директора Управления капитального строительства Могилева:
До этого у нас в городе Могилеве настолько масштабного строительства не велось. Перспектива такова, что данное проектное решение нам позволит вообще в целом разгрузить центр города. В целом в составе объекта строительства на сегодняшний день 21 очередь насчитывается. Да, это не маленькое число, то есть объект довольно-таки серьезный.
Что касается Брестской области, она имеет большой потенциал в сельскохозяйственной сфере и промышленности. Сегодня наращивает инвестиционный портфель. В 2024 году в основной капитал было привлечено шесть миллиардов рублей инвестиций. По итогам четырех лет темп роста инвестиций составил более 112 %.