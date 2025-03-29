В Минске прошёл полуфинал РХЛ – сошлись команда Президента Беларуси и сборная Могилёвской области

Республиканская хоккейная лига в шаге от финального аккорда. Плей-офф. Полуфинал. На льду сегодня, 29 марта, сошлись команда Президента и сборная Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружина Дмитрия Баскова прочно зафиксировала свои позиции в промежуточном протоколе на первом месте и идет к очередному Большому Кубку. У соперников – четвертый результат в регулярном сезоне. На кону путевка в финал и команды рвутся к победе.

Желающих увидеть красивый хоккей и поддержать сборные – в избытке. Традиционно полные трибуны. Раскатка неотъемлемая часть спортивного праздника, где можно увидеть сразу все команды полном составе. На льду сегодня и глава государства. После стартового вбрасывания команде Президента потребовалось три минуты, чтобы распечатать ворота соперника. Шайбу забросил Андрей Костицын – лучший бомбардир сезона. С передачи сокомандников второе очко заработал Николай Лукашенко под номером 31. Меньше чем за четыре минуты до окончания первого периода хоккеистам Могилевской области удалось уменьшить отрыв. Однако контратака не заставила ждать. На перерыв команды уходили со счетом – 4:1, в лидерах дружина главы государства.

Александр Жидких, игрок команды Президента Беларуси: Хороший уровень, большой накал борьбы, приятно играть. Тем более в команде собрано много мастеров, с которыми посчастливилось играть. Поэтому я рад окунуться в эту атмосферу.

Александр Матерухин, игрок команды Могилевский области:

В прошлом году было шикарно, и сейчас, как мне кажется, зрителей столько же. Может, сегодня они громче, мне кажется, наверное, чем в прошлом году. А так, на самом деле, все на хорошем уровне, классном. Я думаю, это самое главное.

Во втором полуфинале клюшки скрестят команды Минской и Гомельской областей, которые заняли вторую и третью позиции соответственно.