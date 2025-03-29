Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»

Мотивированная, образованная, активная молодежь – стратегический ресурс развития страны. Для талантливых людей открываются колоссальные возможности. Как реализовать самые смелые инициативы, направленные на развитие столицы? Об этом и не только говорят гости программы «Большой город».

«Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономического развития Минска. Сколько желающих принять участие в проекте подали заявки в этом году?

В администрацию районов города Минска поступило около тысячи заявок от молодых людей разных категорий – это и школьная, и студенческая, и учащаяся молодежь.

Как известно, конкуренция — двигатель прогресса. А есть ли место взаимовыручке и поддержке среди резидентов бизнес-инкубатора?