Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»
Мотивированная, образованная, активная молодежь – стратегический ресурс развития страны. Для талантливых людей открываются колоссальные возможности. Как реализовать самые смелые инициативы, направленные на развитие столицы? Об этом и не только говорят гости программы «Большой город».
«Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономического развития Минска. Сколько желающих принять участие в проекте подали заявки в этом году?
В администрацию районов города Минска поступило около тысячи заявок от молодых людей разных категорий – это и школьная, и студенческая, и учащаяся молодежь.
Как известно, конкуренция — двигатель прогресса. А есть ли место взаимовыручке и поддержке среди резидентов бизнес-инкубатора?
Резиденты инкубатора – это одна большая семья. Семья, которая помогает друг другу.
Белорусы помнят о подвиге народа и передают эту память из поколения в поколение. Почему это важно для молодых людей?
Иммерсивный спектакль проникает в подсознание. Очень важно такими способами приобщать людей к нашей общей истории.
Студенты предлагают свои идеи и предоставляют новые инструменты для оказания помощи людям. Какими разработками они занимаются?
Мы решили принести что-то новое в методы восстановительной терапии. И так родилась идея сделать организацию реабилитации с использованием виртуальной реальности.
«Минская смена» – проект молодых, инициативных, небезразличных людей, которые любят свой город и хотят сделать жизнь в нем комфортнее. В чем их секрет успеха?
Смотрите ток-шоу «Большой город» 30 марта в 10.00.