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Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»

29 марта 2025 11:47
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Мотивированная, образованная, активная молодежь – стратегический ресурс развития страны. Для талантливых людей открываются колоссальные возможности. Как реализовать самые смелые инициативы, направленные на развитие столицы? Об этом и не только говорят гости программы «Большой город». 

Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»-2

«Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономического развития Минска. Сколько желающих принять участие в проекте подали заявки в этом году?

Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»-4

В администрацию районов города Минска поступило около тысячи заявок от молодых людей разных категорий – это и школьная, и студенческая, и учащаяся молодежь. 

Как известно, конкуренция — двигатель прогресса. А есть ли место взаимовыручке и поддержке среди резидентов бизнес-инкубатора? 

Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»-6

Резиденты инкубатора – это одна большая семья. Семья, которая помогает друг другу. 

Белорусы помнят о подвиге народа и передают эту память из поколения в поколение. Почему это важно для молодых людей? 

Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»-8

Иммерсивный спектакль проникает в подсознание. Очень важно такими способами приобщать людей к нашей общей истории. 

Студенты предлагают свои идеи и предоставляют новые инструменты для оказания помощи людям. Какими разработками они занимаются? 

Какими разработками занимаются студенты и как реализовать смелые инициативы? Анонс «Большой город»-10

Мы решили принести что-то новое в методы восстановительной терапии. И так родилась идея сделать организацию реабилитации с использованием виртуальной реальности. 

«Минская смена» – проект молодых, инициативных, небезразличных людей, которые любят свой город и хотят сделать жизнь в нем комфортнее. В чем их секрет успеха?

Смотрите ток-шоу «Большой город» 30 марта в 10.00

# Молодежь Беларуси

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